Dorival encara seleções com técnicos novos e perde argumento sobre tempo

Quando enfrentou Colômbia, Uruguai e até outras seleções no caminho até a eliminação na Copa América, Dorival Júnior tinha a seu favor um argumento que não vai valer para os próximos dois jogos da seleção brasileira: a falta de tempo.

Antes de enfrentar o Uruguai de Bielsa, nas quartas de final do torneio continental, por exemplo, Dorival apontou que do outro lado estava "um trabalho um pouco mais longo". Com isso, "naturalmente teve problemas iniciais corrigidos e agora encontram excelentes resultados". O efeito do tempo na seleção da Colômbia também foi visto.

Só que o Brasil chega com responsabilidade maior agora. Não que seja possível considerar sólido e enraizado um trabalho que começou em março. Mas é que o paralelo com a realidade atual de Equador e Paraguai, próximos adversários da seleção, deixa o Brasil em um cenário bem mais avançado. No Equador, o comando agora é do argentino Sebastián Becaccece. E o Brasil será seu primeiro rival.