Como loucura do Chelsea no mercado ameaça Estêvão e rival do Equador

O olhar do Chelsea na América do Sul

O clube londrino investe em captação e quer vencer cada vez mais a disputa por jovens jogadores do futebol mundial.

Na América do Sul, o trunfo é o analista Alysson Marins. Ele chefia o scout no continente após passar mais de 10 anos no Corinthians.

No clube do Parque São Jorge, Alysson foi observador técnico, analista e coordenador de captação na base, com diversas promoções. Ele deixou o Timão em 2023 por desavenças políticas com Jaça, funcionário extraoficial que tomava decisões importantes no departamento.

O profissional que viu as principais promessas da base desde criança foi rapidamente absorvido pelo mercado e chegou ao Chelsea, onde indicou tanto Estêvão quanto Kendry Páez.

Como a seleção enxerga o Chelsea?

A CBF não está preocupada com a dificuldade dos talentos brasileiros no Chelsea. O entendimento é que essa situação é normal.