Ramón vê 'pior tempo' do Corinthians e projeta melhora contra o Flamengo

Ramón Díaz, sobre a volta:

"Não jogamos bem. A pressão existe, não há tanto tempo de recuperação. Temos um final, que é o mais importante. Mas esse gol nos dá confiança para recuperar em casa. Já recuperamos em outras situações e temos 90 minutos. Vamos nos recuperar rápido para nos preparar para uma grande final [contra o Flamengo]".

Time sentiu o primeiro gol, Ramón?

"Nos custou porque a equipe, no início do 1° tempo, pressionou bem. Ficamos 15 minutos com a sensação de que poderíamos chegar ao gol. Depois que tomamos o gol, a equipe não conseguiu ser mais intensa, até atacou, mas desordenadamente, não fomos claros na chegada. Tudo isso vai melhorar".

Emiliano Díaz, sobre os sinalizadores antes do segundo gol

"Ainda não conversamos, mas acho que foi uma desatenção nossa nos dois gols. No primeiro, foi uma série de erros que é difícil de analisar, mas não acho que tenha que ver com a torcida. É ao contrário, eles sempre estão com a gente e fazem festa, tem que nos motivar mais. Acho que não tem a ver uma coisa com outra".