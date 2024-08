Juventude aproveita pane e vence, mas Corinthians sonha após gol no fim

O Juventude largou na frente contra o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil. O time de Caxias do Sul venceu o Timão por 2 a 1 nesta quinta-feira (29), no Alfredo Jaconi. O gols dos donos da casa foram marcados por Carrillo e Danilo Boza. Gustavo Henrique descontou no fim.

O Juventude aproveitou falha coletiva do Corinthians para marcar o primeiro gol aos 21 minutos do primeiro tempo. Matheuzinho, André Ramalho e Hugo Souza dormiram no lance antes de Carillo se antecipar na pequena área para marcar.

O segundo gol também ocorreu com a defesa do Timão exposta. Jean Carlos bateu falta, Rodrigo Sam ganhou pelo alto, e Danilo Boza apareceu sozinho para dominar e bater cruzado. Hugo Souza caiu mal, e a bola passou por baixo dele.