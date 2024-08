Corinthians gastou mais de R$ 100 mi em atacantes, mas não achou dono da 9

Yuri custou 15 milhões de euros (R$ 92 milhões) em uma negociação complexa com o Zenit (RUS). Ele chegou bem no clube, mas alternou mais momentos de baixa do que de alta nos últimos meses.

Outra decepção no Parque São Jorge é Pedro Raul, que custou R$ 25 milhões e veio do Toluca (MEX). O centroavante deve se tornar a terceira ou quarta opção para o ataque, a depender da permanência ou não de Yuri.

O Corinthians trouxe o espanhol Héctor Hernández, que estava livre no mercado, e ainda tenta Arthur Cabral para quebrar essa "maldição" do centroavante. Arthur custa caro, e a negociação é considerada difícil.

Em um recorte de 10 anos, o Timão teve outros vários centroavantes, e a maioria sem custos de aquisição: Vagner Love (duas vezes), Jô (duas vezes), Alexandre Pato, Roger, Júnior Moraes, Boselli e Gustagol.

Sem contar salários, o Corinthians pagou R$ 3 milhões em Gustagol e fez acordos de R$ 4 milhões cada com Júnior Moraes e Boselli na Justiça. O gasto mensal com Pato, Love e Jô era bem alto.

Somando tudo, o Corinthians gastou quase R$ 130 milhões para comprar atacantes, trouxe outros "de graça" e ainda vai investir mais para a posição. Tudo para atender ao pedido do técnico Ramón Díaz e tentar evitar o rebaixamento à Série B.