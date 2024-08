Mercado: atacante no Flamengo, futuro de Yuri e renovação no São Paulo

Arthur Cabral, que atualmente defende o Benfica, é alvo do Corinthians Imagem: Divulgação

Opção viável? O Corinthians formalizou uma oferta de compra pelo atacante Arthur Cabral, do Benfica. Após o time português recusar uma proposta por empréstimo, o time paulista ofereceu cerca de 15 milhões de euros (R$ 93 milhões) pela contratação do jogador. Os europeus, porém, desejam 20 milhões de euros (R$ 120 milhões) para negociá-lo. As conversas seguem entre os clubes.

Olha o Bragantino aí. O Red Bull Bragantino encaminhou a contratação do atacante Carlos Vinícius, de 29 anos, que está no Fulham-ING. O Massa Bruta fez uma proposta pelo centroavante ao time inglês e recebeu um sinal verde para avançar nas conversas por um negócio em definitivo. As partes esperam ajustar os últimos detalhes para chegar a um acordo final. A equipe paulista vê o atacante, que interessou ao Corinthians nas últimas semanas, como "pronto para jogar" e ajudar na recuperação na temporada.

Zagueiro Riccieli está na mira do Santos Imagem: Divulgação

Santos na caça. Depois de uma primeira consulta nos bastidores, o Santos resolveu entrar na disputa pela contratação do zagueiro Riccieli, do Famalicão. As conversas estão em andamento. O defensor de 25 anos também está na mira de dois clubes russos, o CSKA e o Rubin Kazan, e por isso a negociação é vista como complicada pelos envolvidos no negócio.

Sabino até 2026. O São Paulo renovou o contrato do zagueiro Sabino até o final de 2026. O novo vínculo foi assinado na última terça-feira (27). O jogador, que tinha contrato somente até o final do ano, chegou em vínculo de produtividade válido por três meses e teve o período estendido até dezembro. O atleta começou a ganhar espaço nos últimos dias e foi titular em três das últimas quatro partidas. Até aqui, são cinco jogos com a camisa do Tricolor.