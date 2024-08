Bragantino encaminha acerto com Carlos Vinícius, especulado no Corinthians

Sem espaço com o técnico português Marco Silva, o atacante brasileiro voltou recentemente de empréstimo do Galatasaray (válido por uma temporada). Fez 14 jogos e marcou dois gols na Turquia. Ele tinha contrato por apenas mais uma temporada.

Carlos Vinícius já rodou por vários times da Europa, entre eles Monaco, Napoli, Tottenham e PSV. O sucesso maior aconteceu no Benfica, entre 2019 e 2020, sendo campeão e artilheiro do campeonato português. No Brasil, começou a carreira nas divisões de base de Santos e Palmeiras. Depois, ainda passou por Caldense e Grêmio Anápolis.