Santos entra na disputa com russos por zagueiro Riccieli, do Famalicão

Depois de uma primeira consulta nos bastidores, o Santos resolveu entrar na disputa pela contratação do zagueiro Riccieli, do Famalicão. As conversas estão em andamento.

O defensor de 25 anos também está na mira de dois clubes russos, o CSKA e o Rubin Kazan, e por isso a negociação é vista como complicada pelos envolvidos no negócio.

Avaliado entre 2 e 3 milhões de euros (entre R$ 12,5 e 19 milhões), o jogador vê com bons olhos o adeus agora do futebol português, onde chegou em 2019.