Flamengo fecha pacote de reforços com a contratação do equatoriano Plata

O Flamengo fechou nesta quinta-feira a contratação de Gonzalo Plata, ponta-direita canhoto, equatoriano, de 23 anos. Ele vinha atuando pelo Al Sadd, do Qatar. Com isso, fecha o pacote de reforços da janela de meio do ano.

O clube carioca pagará 3,8 milhões de euros por 50% dos direitos desse atleta, que surgiu no Independiente Del Valle. Caso queira ficar com 100%, terá de desembolsar mais 8.350 milhões de euros, e o clube qatari ficaria com 30% do lucro de uma venda futura. O contrato vai até 29 de agosto de 2029.

Com isso, o clube conclui o pacote de reforços dessa janela, que teve, antes, Michael, Alex Sandro e Alcaraz. No primeiro semestre, o Flamengo contratou De La Cruz, Viña, Leo Ortiz e Carlinhos Os novos jogadores poem ser incritos na Copa do Brasil até 9 de setembro e na LIbertadores até o dia 13.