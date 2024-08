Além de Izquierdo: os jogadores que morreram após passar mal em campo

Juan Izquierdo, jogador uruguaio de 27 anos, morreu na terça-feira (27), após sofrer mal súbito durante partida em São Paulo e ficar cinco dias internado no Hospital Albert Einstein. Assim como Izquierdo, outros atletas morreram após passar mal durante jogos de futebol. Relembre alguns casos abaixo.

Juan Izquierdo, 27 anos, agosto de 2024

Izquierdo passou mal em partida no MorumBis. O zagueiro do Nacional (URU) caiu no campo durante jogo contra o São Paulo, válido pela Copa Libertadores da América, na última quinta-feira (22). Izquierdo teve uma arritmia (alteração no ritmo normal dos batimentos) seguida de parada cardíaca e foi reanimado. O atleta foi atendido pela equipe médica dos dois times ainda no gramado do MorumBis e deu entrada no hospital já em parada. Manobras de ressuscitação foram realizadas, e o desfibrilador também foi usado. Ao longo da internação, Izquierdo permaneceu sedado na UTI e respirava com o auxílio de aparelhos.

Morte encefálica foi constatada. Boletins médicos publicados durante a internação de Izquierdo indicavam "progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana". A morte do atleta foi divulgado pela Nacional em suas redes sociais. De acordo com a equipe médica, a morte encefálica ocorreu após parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.