Morre Izquierdo: qual era o histórico de saúde do zagueiro do Nacional

O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional-URU, morreu nesta terça-feira (27) aos 27 anos após ter uma arritmia cardíaca durante o jogo contra o São Paulo, na última quinta-feira (22), pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Histórico de saúde

O jogador teve uma pequena arritmia detectada em 2014, quando integrava o elenco do Atlético Cerro. O secretário nacional de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá informou o problema na segunda-feira (26), em participação no programa "Minuto 1", da rádio Carve Deportiva, do Uruguai.

Segundo o secretário, o jogador foi informado da condição. Na época, Izquierdo tinha 17 anos e passou por um eletrocardiograma através do programa de governo "Gol para o Futuro", que trabalha com as categorias de base de todos os clubes do país, desde 2009.