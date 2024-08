Casagrande critica CBF por manter jogo do São Paulo após morte de Izquierdo

No UOL News Esporte desta quarta-feira (28), o colunista Walter Casagrande criticou a CBF por não adiar o jogo do São Paulo com o Atlético-MG marcado hoje, às 21h30, no Morumbis, após a morte do zagueiro Juan Izquierdo, que passou mal no estádio na semana passada e não resistiu após dias internado no Hospital Albert Einstein.

'Estado emocional fica complicado para jogar bola': "Você vai entrar no campo hoje onde o cara passou mal e faleceu ontem, naquele lugar, naquela área que ele caiu, e você vai entrar em campo para jogar uma partida de futebol com a cabeça pensando no cara que você viu morrer em campo. Eu acho um lado emocional complicado para se jogar bola, principalmente em relação aos jogadores do São Paulo".

'CBF poderia fazer mais em respeito ao Izquierdo e ao futebol': "O São Paulo fez tudo que deveria ter feito, tudo que ele poderia fazer como solidariedade, presença, o São Paulo fez. Quem pode fazer mais é só a CBF em respeito à família do Izquierdo, ao Izquierdo, aos jogadores do São Paulo, ao futebol. Anunciar que vai fazer um minuto de silêncio? Não teria um minuto de silêncio ou precisou anunciar? Se a CBF não soltasse uma nota, não teria um minuto de silêncio nos jogos? A nota é pra isso? A CBF deveria entender a situação real desse jogo do São Paulo pela Copa do Brasil no mesmo lugar em que aconteceu praticamente a morte do Izquierdo, porque ele caiu ali e não voltou mais. O jogador caiu no campo do Morumbi e ontem ele faleceu, o último lugar em que ele esteve vivo mesmo, olhando, falando, se movimentando, suando, foi dentro do campo do Morumbi".