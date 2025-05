Santos não empolga no Allianz, empata com Ceará e segue em penúltimo

O jogo ocorreu no Allianz Parque por diferentes motivos. O principal é que o presidente Marcelo Teixeira prometeu mais jogos na capital paulista e, até aqui, não havia tirado nenhuma partida da Vila Belmiro no ano. A segunda grande razão é a venda de mandos de campo para o empresário Eduardo Maluf.

Classificação e jogos Brasileirão

O empresário pagou R$ 1 milhão cada por três encontros [amistoso com o Coritiba, agora o Ceará e ainda há outro a ser definido]. O público de pouco mais de 35 mil pessoas foi o maior do Allianz no Brasileirão.

Neymar esteve no Allianz para ver o jogo, foi ao gramado no intervalo, jogou camisas para a torcida e recebeu das mãos do ídolo Edu uma placa pela realização de 100 jogos na Vila Belmiro. Neymar Pai intermediou a venda dos mandos de campo.

Zé Rafael estreou. O meio-campista ex-Palmeiras entrou aos 43 minutos do segundo tempo. Ele se recuperou de cirurgia na coluna e não jogava desde 2024. Gabriel Veron, multado por indisciplina, também foi a campo nos instantes finais.

Na próxima rodada, o Santos voltará a campo para enfrentar o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena. No sábado, o Ceará receberá o Sport no Castelão.