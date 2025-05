Santos empata contra o Ceará no Allianz e segue em jejum com Cleber Xavier

A má fase segue assombrando o Santos. Na noite desta segunda-feira, o Peixe não conseguiu furar a defesa do Ceará e ficou no empate sem gols com o time cearense no Allianz Parque, em São Paulo, no encerramento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano deixou o campo sob vaias da torcida.

Com o resultado, o Santos chegou ao quinto jogo consecutivo sem vencer, com três derrotas e dois empates neste recorte. O Peixe permanece na vice-lanterna da competição, chegando somente aos cinco pontos. Do outro lado, o Ceará aparece na sexta posição na tabela, com 12 pontos.

Os dois times, agora, voltam a campo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos visita o Corinthians neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Já o Ceará encara o Sport no sábado, também a partir das 16h, na Arena Castelão.