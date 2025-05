Time de Neymar fará final da Kings League contra azarão de arrancada épica

Os finalistas da 1ª edição da Kings League Brazil estão definidos: A Furia, presidida por Neymar e seu "parça" Cris Guedes, vai enfrentar o Dendele na grande decisão do torneio no domingo — as duas equipes, assim como Desimpedidos Goti e Fluxo, estão garantidas na Copa do Mundo da categoria.

Favorita, Furia mostra fúria

Sem a presença de Neymar, a Furia venceu o Desimpedidos Goti por 6 a 2 em embate nervoso e confirmou seu favoritismo ao título. O duelo abriu a noite na Oreo Arena, em Guarulhos (SP).

O jogo, aliás, começou com polêmica diante de dois gols anulados da equipe perdedora — um por mão na bola no início do lance e outro por impedimento.