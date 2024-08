Izquierdo jogou com Suárez e viu nascimento do filho dias antes de morrer

Izquierdo foi atendido por médicos das duas equipes ainda no gramado e levado de ambulância para o hospital. O atleta teve uma arritmia seguida de uma parada cardíaca. Ele deu entrada no hospital já em parada e recebeu manobras de ressuscitação. Um desfibrilador também foi usado.

No sábado (24), o hospital informou que Izquierdo estava sedado e respirava com ajuda de ventilação mecânica. No domingo (25), um novo boletim médico revelou que o atleta teve progressão no comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana. Na segunda (26), foi divulgado que ele teve piora no quadro. Nesta terça (27), o Nacional anunciou a morte do jogador.

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.



Todo Nacional está de luto por? pic.twitter.com/mYU28mqw6m -- Nacional (@Nacional) August 28, 2024