Antes de jogo contra o Cruzeiro, diretor do São Paulo garante permanência de Zubeldía

Apesar das ausências importantes, Belmonte demonstrou confiança em uma vitória do Tricolor contra o Cruzeiro no Morumbis. De todo modo, voltou a afirmar que não há nenhum risco de que Zubeldía seja demitido do comando da equipe e garantiu que ele estará no comando contra o Santos, no próximo domingo.

"Achamos que podemos ganhar hoje mesmo sem seis atletas importantes. Confiamos no nosso elenco e no trabalho do treinador, então não há nenhum risco de cair, qualquer que seja o resultado. Temos convicção que podemos ganhar hoje. Repito, te asseguro que no próximo domingo, aqui no Morumbis, quando enfrentaremos o Santos, Zubeldía descerá do ônibus conosco", finalizou o diretor.