Lazio e Roma empatam em clássico pelo G6 do Campeonato Italiano

O jogo

A Lazio abriu o placar logo aos dois minutos do segundo tempo. Pellegrini cobrou falta pela esquerda, levantando no meio da área, onde Romagnoli apareceu com liberdade para subir mais alto que a defesa da Roma e cabecear para o fundo das redes.

A partir de então a Roma teve de ir para cima do rival em busca do empate e, depois de tanto insistir, conseguiu igualar o placar aos 24 minutos, quando Saelemaekers recebeu pela esquerda e foi conduzindo até encontrar Soulé, que, de primeira, na entrada da área, acertou um chute no ângulo, vendo a bola explodir no travessão, ultrapassar a linha do gol, voltar a tocar no travessão, antes de o goleiro da Lazio segurá-la, em vão.

Nos minutos finais, nenhuma das equipes conseguiu garantir o gol da vitória, mas melhor para Lazio, que se manteve no G6 do Campeonato Italiano, evitou perder a importante colocação para o seu maior rival e segue firme na briga pela presença em uma das competições europeias na próxima temporada.