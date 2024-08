Everton Ribeiro viveu silêncio do Flamengo e viu homenagem gerar climão

Flamengo e Everton Ribeiro voltam a se encontrar de lados opostos nesta quarta-feira (28), na Fonte Nova. Nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, o rubro-negro se vê de frente com o ídolo que recebeu o silêncio no momento da renovação de contrato e gerou, sem ter nada a ver com isso, uma polêmica interna recentemente.

A reação de Marilia Nery, esposa do jogador, após o sorteio que definiu o confronto mostra que a relação ainda é forte. Ela foi às redes sociais dizer "não é possível" quando as bolinhas mostraram mais um reencontro. Entre a comemoração pelo título do amigo Filipe Luís no Mundial sub-20 e a emoção com as homenagens da torcida no Maracanã em junho, a família recebeu com surpresa uma homenagem recente definida pelo presidente Rodolfo Landim.

"Em choque"

No início do mês, Landim anunciou que daria um título de sócio honorário ao filho de Everton Ribeiro. Antônio, o popular Totói, virou xodó da torcida. O mandatário informou a decisão em uma ação com sócios do clube.