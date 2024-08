'Voto de confiança' acaba, e Ramón começa a sofrer pressão no Corinthians

A diretoria entende que o desempenho do Corinthians melhorou sob novo comando, mas está preocupada com os resultados, principalmente pelo fato dos próximos adversários serem Flamengo e Botafogo.

A gestão de Augusto Melo reconhece os erros e a necessidade de reforços. Ao mesmo tempo, crê que o atual elenco pode mais. A expectativa é de vitórias urgentes nos próximos compromissos para que nova mudança na comissão não seja pensada.

Ramón Díaz acha que o maior problema do Corinthians é a falta de gols e implora por um novo centroavante. A comissão acredita que o time cria o suficiente para vencer.

A pressão que aumentou internamente também já se vê nas arquibancadas. A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, incluiu Ramón como responsável após a derrota para o Fortaleza.

Exigimos mudanças e estaremos pressionando a comissão técnica por melhorias no time Gaviões

Diante dessa pressão, o Corinthians joga contra o Juventude em partida que não é prioridade nesta quinta-feira, no Alfredo Jaconi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. A "final" será domingo, diante do Flamengo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão.