Corinthians lança terceira camisa inspirada em mulheres negras

O logo da Nike é duplo. O shorts também tem o design em preto e branco. As meias são listradas.

O produto foi inspirado na "cultura da diáspora africana". A tipografia tem textura baseada em símbolos Adinkras de Gana.

A inscrição "Tamo Junto e Misturado" aparece em um emblema com uma mão em preto e branco dentro da gola, na altura do pescoço.

O uniforme será lançado pelo time feminino, com data a confirmar. As vendas começam no dia 3 de setembro, mas já é possível se cadastrar no site da Nike para receber as novidades em primeira mão. Corinthians e Nike não confirmaram o valor.