Ex-Palmeiras compara Estêvão com CR7: "Muito parecido, só que destro"

Em entrevista ao História da Bola, do UOL, o técnico Paulo Turra, ex-zagueiro com passagem pelo Palmeiras, comparou Estevão, do Palmeiras, com o início de carreira de Cristiano Ronaldo.

"Eu joguei contra o Cristiano Ronaldo em 2003, quando ele foi vendido para o Sporting", recorda Turra. "Nós empatamos 1 a 1, ele entrou no segundo tempo. Jesus... Ele é muito parecido, só que é destro, com o biotipo do Estevão, do Palmeiras, fininho assim".

Turra defendia o Boavista quando enfrentou Ronaldo. "Era um lápis, sabe? Um lápis. Finíssimo. Fininho, fininho, mas ágil. Driblava para os dois lados, ambidestro. Porque ele também define muito bem com a perna esquerda. Foi um Deus nos acuda para o meu lado", conta o ex-jogador, que, após a aposentadoria, fez parte da equipe técnica de Luís Felipe Scolari no Palmeiras e no Athletico-PR.