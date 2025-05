Ferroviária x Corinthians: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileiro feminino

O confronto acontece entre duas das melhores equipes do Brasileirão feminino até o momento. A Ferroviária ocupa a terceira colocação, com 20 pontos somados - três a menos que o líder Cruzeiro. Já o Corinthians figura na quarta posição, com 18 pontos.

A Ferroviária faz campanha com seis vitórias, dois empates e uma derrota. As Guerreiras Grenás estavam invictas na competição até o último domingo (4), quando foram superadas pelo Flamengo, fora de casa, por 2 a 1, em compromisso pela nona rodada.

Do outro lado, o Corinthians tem cinco vitórias, três empates e uma derrota. As Brabas estão invictas há cinco rodadas no Brasileiro feminino e, na última rodada, golearam o Bahia, em casa, por 5 a 1.