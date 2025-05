Filipe precisa usar menos 'Brunos Henriques' e mais os garotos da base

O Flamengo venceu o time misto do Bahia, jogando vinte, no máximo trinta minutos de bom futebol.

Foi quando pressionou a saída de bola do adversário e criou boas jogadas, a melhor delas concluída com uma cabeçada de Arrascaeta (sempre ele) para o fundo da rede, no solitário gol do confronto.

A partir daí, a equipe rubro-negra cansou e, não fosse mais uma grande defesa de Rossi em finalização de Kayky, o primeiro tempo poderia ter terminado empatado. Jogava mal o Flamengo? Seria exagero dizer que sim. Mas perdeu o élan, o viço. Virou um time normal. Acessível até a uma equipe rival cheia de reservas.