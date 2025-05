Maycon cita incômodo com momento defensivo do Corinthians e valoriza sequência com Dorival

Com Maycon à disposição, o Corinthians volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. O Alvinegro visita o Racing-URU às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio Centenário, pela quinta rodada do Grupo C do torneio continental.

Na Sul-Americana, a situação do Timão não é nada confortável. A equipe figura no terceiro posto do Grupo C, com cinco pontos. O América de Cali-COL está em segundo, com seis, e o líder é o Huracán-ARG, com 10. Na competição, somente o primeiro avança direto às oitavas, enquanto o segundo disputa um playoff com os terceiros colocados vindos da Libertadores.

"Estou no Corinthians há alguns anos e todas as partidas são decisivas aqui. A gente vem de um título de Campeonato Paulista, o que não acontecia há muito tempo, e depois de duas, três semanas, já estávamos de novo em uma crise. O futebol brasileiro está assim ultimamente, e aqui dentro sempre foi. (...) O jogo de quinta é mais uma final, mais um que precisamos entrar atentos em todos os detalhes, que temos a responsabilidade de chegar lá, vencer e nos manter vivos. Sabemos da condição do nosso grupo, acho que temos total condição de nos classificarmos ainda", concluiu o volante.