Botafogo x Internacional: veja as prováveis escalações e onde assistir

Como vem o Botafogo:

O Glorioso, que no meio de semana venceu com dificuldade o Carabobo na Venezuela, está fora da zona de classificação da sua chave. O Colorado até estava na área que leva para as oitavas de final, mas saiu com a derrota de 3 a 1 para o Atlético Nacional na Colômbia. Na quarta-feira o Alvinegro recebe o Estudiantes em um confronto direto, enquanto que o Colorado visita o Nacional no Uruguai.

Renato Paiva, técnico do Botafogo, demonstra preocupação com o cansaço do elenco.

"Nesta maratona de jogos, temos que programar dois jogos em um. Assim nem sempre contamos com todos os jogadores que queremos. Agora temos que pensar no Internacional", disse ele.