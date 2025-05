Choque-Rei: Abel defende invencibilidade no Palmeiras contra São Paulo de Zubeldía

Palmeiras e São Paulo se enfrentam pela terceira vez nesta temporada. O Choque-Rei, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para acontecer neste domingo, a partir das 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri. O duelo coloca frente a frente os técnicos Abel Ferreira e Zubeldía pela quinta vez. O treinador do Verdão defende uma invencibilidade contra o comandante tricolor.

Ao todo, com Abel e Zubeldía como técnicos de Palmeiras e São Paulo, os clubes se enfrentaram em quatro oportunidades. Foram duas vitórias para o Verdão e dois empates, ambos por 0 a 0.

O primeiro encontro entre os dois foi pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, em abril daquele ano. O duelo, que aconteceu no Morumbis, terminou empatado. As equipes voltaram a se enfrentar pela 23ª rodada, no Allianz Parque, e o Verdão venceu por 2 a 1, com dois gols de Flaco López. Luciano fez para o Tricolor.