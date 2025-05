Atlético-MG x Fluminense: veja as prováveis escalações e onde assistir

A Arena MRV, em Belo Horizonte, está de cara nova. O estádio terá grama sintética pela primeira vez no confronto deste domingo, entre Atlético-MG e Fluminense, às 17h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo aposta que o novo gramado possa ser um importante aliado na qualidade do jogo. Os atleticanos, que no meio de semana passaram vexame no Chile ao perderem de virada por 3 a 2 para o Iquique, estão vindo de vitória no Brasileirão: 1 a 0 sobre o Juventude no Rio Grande do Sul. Com nove pontos, a ordem é encostar no primeiro pelotão.

