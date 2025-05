Santos defende invencibilidade histórica contra o Ceará como mandante; veja detalhes

Nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), o Santos recebe o Ceará, no Allianz Parque, às 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe tem como trunfo para bater o Vozão o seu excelente desempenho como mandante no duelo, já que nunca foi derrotado.

Ao todo, como mandante, o Alvinegro Praiano enfrentou o Ceará em dez oportunidades. Neste recorte, foram seis vitórias do Peixe e quatro empates, sem nenhum triunfo do Ceará. Tais números totalizam 73,33% de aproveitamento.

A primeira vitória santista em casa contra o Vozão foi em 1978, por 2 a 1, com gols de Nelson Borges e Juary. Depois, as equipes voltaram a se encontrar na Vila apenas em 2010, quando empataram em 1 a 1. Neymar, de pênalti, anotou o gol dos donos da casa.