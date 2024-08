Como Silvio Santos se encantou com futebol no SBT, mas acabou frustrado

Morto neste sábado (17) aos 93 anos, Silvio Santos teve uma trajetória curiosa com o futebol. Torcedor do Fluminense na infância, ele tornou-se corintiano ao chegar em São Paulo e até idealizou uma marchinha de Carnaval com menção ao Alvinegro: "Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano". Apesar desta ligação inicial, o envolvimento do apresentador com o futebol profissional sempre foi limitado. Ou quase sempre.

Do encanto à frustração

O dono do SBT não demonstrava grande interesse em competir pelos direitos de transmissão de futebol, ao contrário do que faziam as concorrentes Band, Record e Globo, por exemplo.

O pensamento mudou na década de 90. Na época, Silvio fez uma proposta ousada para transmitir o Campeonato Brasileiro, mas não teve sucesso.