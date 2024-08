Gol do Palmeiras contra o São Paulo foi bem anulado? Ex-árbitros opinam

Na hora eu achei tudo normal, mas depois, quando o VAR mostrou o impedimento, achei [que atrapalhou]. Ele [Flaco] participou indiretamente do lance porque ele saiu, o jogador [Lázaro] praticamente chutou a bola nele e ele fez o movimento saindo da bola, e aí consequentemente atrapalha goleiro, embora o goleiro tenha falhado nesse lance. Nesse caso realmente atrapalhou, o gol foi muito bem anulado. João Paulo Araujo

O gol foi muito bem anulado. Impedimento = posição + participação. Esta equação simples foi atendida. O jogador do Palmeiras no momento do chute, embora não tenha tocado na bola, estava em posição de impedimento. E ainda teve participação no lance ao tentar evitar que a bola nele tocasse, e isto interferiu no campo visual do goleiro do São Paulo. Emidio Marques

O gol do Palmeiras foi bem anulado porque o atacante Flaco López, que estava em posição de impedimento, além de obstruir a visão de Rafael no momento do chute, ainda teve que se esquivar da bola que veio em sua direção. Assim, estas duas situações impactaram na ação de Rafael, que teve retardado seu movimento para defender a bola. Impedimento por interferir no adversário. Manoel Serapião

O que aconteceu

O árbitro Raphael Claus no jogo entre Palmeiras e São Paulo, pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Lázaro balançou a rede aos 30 minutos do segundo tempo, mas VAR interveio. Lázaro recebeu cruzamento de Felipe Anderson na segunda trave e chutou, superando o goleiro Rafael para colocar o Palmeiras à frente no placar de novo. No entanto, Flaco López estava no meio do caminho entre eles.