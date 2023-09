Fifa estuda mudança no impedimento que validaria 99% dos gols anulados

Em entrevista ao De Primeira, o ex-árbitro, comentarista e professor da FGV Renato Marsiglia revelou um estudo em andamento na Fifa para mudar a regra do impedimento mediante o advento do VAR. Segundo ele, a ideia vem sendo desenvolvida pelo ex-técnico Arsene Wenger, está em fase de testes e resultaria em mais gols.

'99% dos gols anulados seriam validados': "Essa imagem [veja abaixo] é o que o Arsene Wenger quer fazer na Fifa. O que ele está lutando já há uns dois, três anos e que começaram os testes nas categorias de base da Itália e da Suécia. Não vai ser impedimento se o jogador tiver uma parte do seu corpo tocando no corpo do adversário. Segundo o que o Arsene Wenger está lutando, não seria mais impedimento uma perna do jogador na mesma linha de um defensor, inverte o conceito atual. No conceito atual, qualquer parte à frente está impedido. Agora, seria o contrário. Qual é a grande vantagem disso aqui? 99% dos gols anulados seriam validados. E mais: facilita o VAR. Hoje, se tem duas linhas, aqui só vai ter uma linha. É muito mais fácil, a margem de erro cai drasticamente".

'É muito mais fácil de resolver porque é uma linha só': "Nessa mudança que o Arsene Wenger quer, em 99% dos lances acaba com a discussão. Quando houver a discussão, é muito mais fácil de resolver porque é uma linha só, não precisa traçar duas. Ou seja, quase zera a discussão do impedimento. Meu problema com o VAR não é com impedimento, não é com software, a minha discussão com VAR é você mexer na essência do futebol, você interferir em questões que não deveria haver interferência do VAR, em que a Premier League já não interfere. É muito mais rápido por isso, é menos interferência".