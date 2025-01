Mercado indica que pedida de Textor por Luiz Henrique é alta demais

A saída de Luiz Henrique do Botafogo parece sacramentada pela decisão do jogador, que tem a prerrogativa de escolher o momento de ir para a Europa. John Textor, dono do clube e da Eagle Holdings, quer vende-lo em vez de manda-lo ao Lyon, segundo múltiplas reportagens.

A decisão faz total sentido já que Textor tem um buraco nas contas do Lyon para cobrir. O clube tem uma dívida de 500 milhões de euros e está ameaçado de rebaixamento pelo órgão regulador francês por descumprir normas financeiras.

O plano econômico da Eagle é vender 75 milhões de euros em jogador nesta janela de transferência para ajudar a cobrir esse rombo, entre outras medidas.