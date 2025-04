Família de Bruno Henrique viveu tensão por separação, pensão e apostas

O círculo familiar ao redor de Bruno Henrique estava conturbado. O contexto do caso suspeito de manipulação tinha separação, preocupação com pensão e um conflito entre o irmão e a cunhada do jogador do Flamengo.

Tudo veio à tona com a investigação da Polícia Federal sobre as apostas envolvendo o cartão amarelo recebido contra o Santos, no Brasileirão 2023.

Wander Nunes Júnior, o Juninho, é a engrenagem principal da história.