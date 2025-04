Apostadores tinham certeza de cartão de Bruno Henrique, relata PF

Diálogos entre o jogador do Flamengo Bruno Henrique e seu irmão Wander Nunes Pinto indicavam certeza de que o jogador receberia cartão amarelo no jogo com o Santos, no Brasileiro-2023. Conversas de apostadores também demonstram segurança de que a punição ocorreria.

É o que aponta o relatório da Polícia Federal que pediu o indiciamento do atleta.

"Conforme o noticiado na mídia, na esfera desportiva, a defesa de BRUNO HENRIQUE teria suscitado que 'chamaria a atenção a frieza da qual o atleta teria que dispor para aguardar os acréscimos do segundo tempo para perpetrar a ilegalidade pretendida, inclusive correndo o risco de que a partida fosse encerrada antes de ter consumado o ato'. No entanto, conversas prévias ao jogo mantidas com WANDER indicavam a 'certeza' do recebimento do cartão, indícios que se encontram materializados pelas apostas realizadas por familiares e amigos do irmão, como será detalhado a seguir", diz o relatório.