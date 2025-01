Queda brutal do City mostra como futebol não é ciência exata

Ao final do ano, com metade da Premier League jogada, o Manchester City é apenas o sexto colocado com uma distância de 14 pontos para o líder Liverpool. Na Champions League, a equipe está na 22a posição, quase no final da zona de classificação para repescagem.

É o mesmo time, com quase o mesmo elenco, com o mesmo técnico, que venceu quatro Premier League seguidas. Na temporada de 2022-2023, ganhou o triplete, todos os principais títulos.

E, no entanto, quando se assiste ao City neste ano em campo, parece que é uma outra realidade.