Sob nova direção, Flamengo reformula marketing para turbinar receitas

A revolução no futebol - com um novo diretor e estrutura - é a mais visível para a nova gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista. Mas a nova diretoria faz um movimento igualmente de reformulação e expansão no marketing.

Essas duas áreas são consideradas estratégicas por Bap. Em campanha, o dirigente prometeu aumentar em 50% as receitas rubro-negras principalmente com iniciativas de marketing. E este é o setor em que o novo presidente desenvolveu sua carreira.

Não é uma tarefa fácil visto que a gestão de Rodolfo Landim já mais do que dobrou as receitas de marketing. Em 2019, seu primeiro ano, a receita comercial era de R$ 151 milhões e passou para R$ 323 milhões em 2023.