Após Copinha, governo vetará patrocínio de aposta em todos os jogos de base

A secretaria de apostas do Ministério da Fazenda proibiu patrocínios de Bets e apostas na Copa São Paulo. A medida servirá como modelo para estender o veto a todas as competições de base no país. Assim, contratos de namings rights dos campeonatos e uniformes de times serão impactados.

A decisão do veto foi tomada por meio de uma nota técnica do governo. O documento proíbe as apostas nos jogos, as marcas de BETs expostas em placas ou naming rights, em uniformes de equipes ou em transmissões televisivas.

A nota técnica da secretaria de apostas baseia-se na lei 14.790/2023 que regulamenta as apostas esportivas. Em um dos artigos, está dito que são vedadas as apostas ou patrocínios destas em competições de base ou que envolvam menores.