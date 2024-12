Empresa suspeita no VaideBet e agentes: credores do Corinthians na Justiça

À Justiça, o Corinthians listou os seus credores no processo em que pediu a centralização das cobranças de seus débitos. Entre os nomes estão a empresa suspeita na intermediação no caso VaideBet, um enorme grupo de empresários e jogadores.

O processo é um pedido de RCE (Regime Centralizado de Execuções) pelo qual as penhoras são suspensas e há um plano de pagamento parcelado dos credores. A 2ª Vara de Falências e Recuperações já concedeu a suspensão temporária das penhoras.

Para isso, o clube tem detalhar seus débitos cíveis. O valor total soma R$ 379 milhões. É apenas cerca de um sexto da dívida bruta do clube, que gira em torno de R$ 2,4 bilhões. Mas são as cobranças que pesam mais sobre o caixa do clube porque representam penhoras. Tanto que o Corinthians lista pelo menos dez ações que provocaram execuções no clube.