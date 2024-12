Ex-dono do Leeds, italiano disputa com grego do Olympiacos compra do Vasco

Agora, Radrizzani entende que o mercado da América do Sul é o futuro pelo potencial de crescimento.

Já o grego Evangelos Marinakis formou sua fortuna na indústria naval, tendo frota entre 70 e 100 navios, segundo reportagens da mídia internacional. Ao entrar no futebol, ele comprou o clube grego Olympiacos em 2010. O clube recentemente ganhou a Europa League.

Depois, disso, em 2017, o empresário grego comprou o Nottingham Forest, Em 2022, a equipe conseguiu a promoção para a Premier League. Atualmente, a equipe é a sexta na tabela da Premier League. Outro time no grupo é o Rio Ave.

Marinakis confirmou à Sky Sports, em entrevista, que negocia a compra do Vasco. Quem está à frente do projeto em nome do grepo é Edu Gaspar, ex-diretor do Arsenal e ex-diretor da seleção brasileira.

Além dos dois grupos, do italiano e do grego, há outros interessados no Vasco, e pelo menos mais uma empresa também assinou um acordo de confidencialidade para obter informações financeiras do clube.