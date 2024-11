Flamengo obtém R$ 84 milhões extras nas contas com título da Copa do Brasil

A questão é que a receita com matchday do Flamengo estava abaixo do previsto. Com a bilheteria da final, do jogo do Maracanã, o clube conseguiu uma compensação e deve ficar bem próximo da meta. A previsão de matchday é de R$ 264 milhões, entre bilheteria e sócio-torcedor. Valor que deve ser atingido.

O borderô do primeiro jogo da final indicava R$ 15,7 milhões de arrecadação. Mas esse valor é inflado por um regra da CBF que obriga os clubes a registrarem ao menos metade do valor do ingresso independentemente dos descontos dados aos sócios. Na real, o montante ganho pelo Flamengo foi em torno de R$ 11 milhões.

Já o montante ganho com o título - R$ 73 milhões - turbina consideravelmente o valor previsto como premiação. Havia uma meta de R$ 113 milhões. Mas, na Libertadores, o Flamengo caiu uma fase antes do previsto, nas quartas de final.

Para se ter uma ideia do efeito na receita, o Flamengo arrecadará até setembro R$ 826 milhões. E a previsão de receita para o ano inteiro é de R$ 1,145 bilhões.

A premiação, portanto, ajuda também o fato de o clube ter gastos extras com contratações e a compra do terreno do estádio. Isso aumentou o endividamento em 2024.