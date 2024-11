CBF antecipa Brasileiro e para no Mundial em calendário exibido aos clubes

Esse novo modelo, embora não envolva a redução dos Estaduais, tem o mérito de iniciar mais cedo a temporada de fato relevante do país: as Séries A e B.

O Super Mundial travava o desenho do calendário de 2025 pela CBF por ocupar nove datas. Sua realização ocorre de 15 de junho a 13 de julho e envolverá quatro clubes brasileiros: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo ou Atlético-MG.

A solução da CBF foi antecipar todo o início da temporada. A previsão é de que os Estaduais comecem na semana dos dias 7 e 8 de janeiro. Em 2024, eles começaram no dia 21. Foi o meio de manter as 16 datas dos Estaduais, necessárias principalmente para o Carioca, Paulista e Gauchão. A Federação Paulista assinou contratos de TV com essas datas.

Para isso, os jogadores terão férias no final do ano em 2024, mas, a partir do ano seguinte, podem ser divididas.

Assim, os Estaduais têm previsão de acabar em março, antes da Data Fifa. Depois disso, o Brasileiro começa em março, três semanas antes da atual temporada. Em 2024, foi iniciado no meio de abril. Para 2025, será do meio para o final de março.

Então, no meio do ano, haverá a paralisação do Brasileiro por um mês para o Super Mundial nos EUA, em junho e julho. A decisão da CBF foi tomada porque os quatro clubes na competição seriam prejudicados e a isonomia da competição afetada. Agora, times fora da competição poderão excursionar pela Europa e dar parte das férias aos jogadores.