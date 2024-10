Flamengo vai notificar Corinthians por atraso de multa de Hugo

A diretoria do Flamengo prepara uma notificação ao Corinthians pelo não pagamento da multa de R$ 500 mil para que Hugo Souza jogasse a volta da semifinal da Copa do Brasil. O vencimento do valor era o dia seguinte ao jogo, mas o Alvinegro não cumpriu. Embora o prazo inicial tenha vencido, o Corinthians tem outros 15 dias para pagamento e pretende faze-lo dentro deste período.

O tom da notificação em preparação no Flamengo será duro. A partir deste aviso, o clube alvinegro tem um prazo de dez dias de carência. Depois disso, haveria mais cinco dias para quitação após notificação rubro-negra. Essas informações foram confirmadas pelo Corinthians.

A disputa entre Flamengo e a equipe de Parque São Jorge começou com o atraso do pagamento pelo lateral-direito Matheuzinho no meio do ano.