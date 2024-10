Flamengo derruba narrativas corintianas com terceira eliminação seguida

Ao final do jogo, foram 14 arremates contra o gol rubro-negro, sendo seis na direção certa. Pouco para um time que jogou mais de dois terços do tempo com um a mais. O técnico Ramón Díaz parece carecer de ideias ofensivas além das jogadas pelas laterais para conclusões na área no abafa. O Corinthians tem uma das folhas mais caras do país e joga um futebol paupérrimo, ainda tentando escapar da zona de rebaixamento.

Tanto que, quando o Flamengo teve Alcaraz no meio, passou inclusive a controlar mais a bola. Nos 90 minutos, o Corinthians teve em torno de 60% de posse de bola, sendo 65% no segundo tempo. Pouco para quem tinha um jogador a mais.

Na arquibancada, pelo menos da TV, só se ouvia a torcida do Flamengo. Como todas as torcidas no Brasil, quase sem exceção, a corintiana não conseguiu resistir a falta de desempenho do time. É normal, e aceitável, só não se encaixa com a narrativa da torcida que não para nunca. Parou.

Gerson passou a tocar a bola de lado e desfilar em campo. Não se sentia hostilizado, parecia estar em um parque com os filhos, talvez na Disneylândia.

O Corinthians não foi heroico, sua torcida não proporcionou um clima hostil, não houve nenhum erro de arbitragem contra o time, que caiu jogando com um a mais em casa. A realidade é que os gastos irresponsáveis da diretoria foram insuficientes para fazer a agremiação brigar contra as principais equipes do país, não importa o quanto a narrativa panglossiana tente forçar um mundo paralelo.