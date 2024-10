Conselhos do Flamengo questionam Landim por aumento de gastos e contas

Os poderes do Flamengo mandaram um documento com questionamentos ao presidente, Rodolfo Landim, sobre as contas do clube. Há um pedido de explicação sobre aumentos com despesas com o futebol, com patrimônio (projeto de estádio) e sobre quanto há de dinheiro disponível no caixa rubro-negro.

Esse movimento ocorre no contexto da eleição para presidente no final do ano no clube. Regras limitam gastos da diretoria no período pré-eleitoral. Há um dos candidatos de oposição entre os chefes de poder que assinam o documento enviado à presidência.

O Flamengo tem uma situação geral financeira saudável, com dívida bem baixa no final de 2023 e receita na casa de R$ 1,4 bilhão.