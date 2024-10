Como Palmeiras e WTorre fizeram acordo de R$ 117 milhões para selar a paz

Inicialmente, o Palmeiras tinha direito a 20% de todas as receitas do estádio arrecadadas pela WTorre. Agora, esse percentual subiu para 25% do total.

Como a Wtorre não repassava o valor, este foi se acumulando até chegar aos R$ 160 milhões cobrados na Justiça em ação proposta na gestão de presidente Leila Pereira. Mas, na negociação por um acordo, a WTorre também apresentou as contas dos valores que teria direito a receber do clube.

Desse encontro de cálculos, saiu o valor de R$ 117 milhões. Do total, R$ 50 milhões foram pagos à vista.

Além disso, a WTorre já retomou os repasses dos percentuais correntes das receitas. Em 2023, o Allianz Parque gerou um caixa de R$ 200 milhões. Há uma perspectiva de esse valor ser maior em 2024.

Assim, o Palmeiras passará a ter uma receita constante com a base de R$ 50 milhões. Mas esse valor pode chegar a R$ 70 milhões com a evolução da arrecadação do estádio e o aumento do percentual palmeirense, que saltará para 30% a partir de 10 anos de contrato.