Erro de R$ 114 mi no cálculo de dívida é mais um na série no Corinthians

A diretoria da Corinthians reconheceu ter cometido um erro ao anunciar uma dívida fiscal extra de R$ 220 milhões no seu dia da transparência. O valor, na realidade, é de R$ 106 milhões referentes a débitos municipais e federal.

O blog tratou do tema em 24 de setembro. Na ocasião, mostrou que pessoas com conhecimento das contas do clube desconheciam a origem do novo passivo que aumentava em praticamente 10% o débito total. A diretoria, então, se recusou a dar explicações.

A dúvida só foi sanada quando o diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira, foi cobrado pela informação em reunião no Conselho de Orientação (Cori). Na ocasião, ele reconheceu para conselheiros que houve um erro na divulgação da dívida, como mostrou a repórter Livia Camillo aqui no UOL.