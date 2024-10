Investigação levou a veto do governo a patrocinadora do Corinthians

A secretaria de apostas do Ministério da Fazenda tinha publicado uma portaria em que determinava a adequação provisória das bets em processo de regularização. A partir de outubro, só continuariam a funcionar aquelas que tivesse feito um pedido de autorização até 17 de setembro e que atendessem determinadas condições.

Entre os pré-requisitos, estava o artigo 5º da portaria: "O cometimento de atos ilícitos será considerado na análise do pedido de autorização para exploração comercial da modalidade lotérica de apostas de quota fixa, tendo em vista o interesse nacional e a proteção dos interesses da coletividade, nos termos do art. 5º da Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023."

A investigação policial sobre lavagem de dinheiro da Esportes da Sorte, portanto, teve peso determinante no veto, segundo a apuração do blog. Foi a mesma situação da empresa VaideBet, ex-patrocinadora do Corinthians, que também foi barrada da lista do governo.

Os donos das empresas estavam presos ou foragidos durante o período de análise da sua idoneidade.

A secretaria de apostas tem o entendimento de que, com o veto de funcionar regulamente no Brasil, as bets estão proibidas de fazer propagandas ou patrocinar times. Até porque a publicidade só é permitida a empresas regulares no Brasil pela lei que as regularizou. A regra valer a partir do dia 11 de outubro quando terão de parar de operar após o período para os apostadores retirarem seus depósitos.

Isso impacta nas camisas dos times além na publicidade feita em veículos de comunicação. Resta saber se haverá recursos na Justiça para tentar reverter o veto.