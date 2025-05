Ancelotti vai morar no Brasil e tem contrato de um ano renovável

Novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti decidiu que vai morar no país para observar mais de perto os jogadores que atuam no futebol nacional.

O novo treinador fica no Real Madrid até o dia 25, data do último jogo pelo Campeonato Espanhol, contra a Real Sociedad. No dia seguinte, ele convoca a seleção para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A primeira lista de Ancelotti será feita com base em uma relação de jogadores elaborada por Juan e Rodrigo Caetano, que ajudarão no processo de transição.

O contrato inicial de Ancelotti é de pouco mais de um ano e vai até o fim da participação brasileira na Copa do Mundo de 2026. A possibilidade de renovação por mais 4 anos existe, mas dependeria de um acerto entre as partes, após o Mundial.