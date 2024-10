Copa do Brasil: Como a CBF decidiu mudança que irritou Corinthians e Vasco

Na CBF, no entanto, a Copa do Brasil sempre foi tratada como prioritária. É um produto vendido pela própria entidade em um contrato de mais de R$ 500 milhões.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Tanto que a confederação rejeitou um pedido no 1º semestre feito por 13 clubes - coincidentemente Flamengo, Corinthians e Atlético-MG estavam na lista - para trocar jogos da Copa do Brasil com o Brasileiro. O objetivo desses clubes era preservar a Série A dos desfalques no período da Copa América, enquanto a Copa do Brasil seria prejudicada pela falta de jogadores com seleções.

Dentro da CBF, a visão é de que esse entendimento deveria ser mantido. A partir daí, houve uma consulta à TV Globo, detentora dos direitos. A emissora informou que aceitaria a mudança desde que o jogo entre Flamengo e Corinthians fosse domingo às 16 horas. Assim foi marcado.

Além disso, foi preciso que a Conmebol confirmasse que o Corinthians jogaria na quinta-feira, contra o Racing, pela Copa Sul-Americana, isto é, no dia 24 de outubro. Isso ocorreu com aprovação do SBT, que transmitirá o jogo.

Com todos esses fatores alinhados, a CBF entende que não precisaria de aprovação de outro clube para mudar a data. O regulamento da Copa do Brasil, em seu artigo 39, estabelece que as datas podem ser alteradas por dois motivos que seriam encaminhados aos clubes pela diretoria de competições:

1) Modificações da Conmebol ou da Fifa em seus calendários (o que não ocorreu).